THW Altena: Hilfeleistung in tiefer Nacht

+ Mitten in der Nacht leistete das THW Hilfestellung, als in Kierspe ein Lkw-Motor streikte. - Foto: Herbel

Altena - An Hilferufe mitten in der Nacht ist Frank Herbel, Chef des örtlichen Technischen Hilfswerks, THW, gewöhnt. Zum Wochenbeginn kam plötzlich die Bitte, gemeinsam mit vier Helfern einen in Kierspe liegen gebliebenen THW-Mannschaftslastwagen zu bergen. Dessen Motor war defekt. Das schwere Fahrzeug musste in die Werkstatt.