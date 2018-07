Schätze des Burgwegs wieder sichtbar machen

Altena - Thomas Haferberger hat umgehend auf die Schmuddelecken-Kritik am Umfeld Burgweg/Bachstraße/Markaner reagiert: „Es ist ein Bereich, in dem sowohl private, als auch städtische und institutionelle Eigentumsverhältnisse vorliegen. Diese Grundbesitzer kann man zum einen an einen Tisch bringen und eine Einigung zur Pflege herbeiführen. Zudem gibt es dort auch öffentliche Flächen, die künstlerisch gestaltet werden können, um das Umfeld wieder aufzuwerten.“

Thomas Haferberger betont, gerne am Burgweg zu wohnen. „Die Ecke ist mir seit meiner Kindheit gut bekannt. Klar wird sie oft als Rückzugsort genutzt, im positiven, wie auch im negativen Sinne. Und sie weist auch einige schöne Details auf, die komplett übersehen werden in der Diskussion um die Dreckecken.“ Der 52-jährige Altenaer verweist auf die gepflegten Fassaden der wahrhaftig schnuckeligen Häuschen entlang des Burgwegs. An dessen Fuß befinden sich gar architektonische Schätze wie ein Fachwerkhaus mit abgerundeter Fassadenkante und ein kunstvoll geschmiedeter alter Zaun. „Bei jeder Stadtführung wird hier halt gemacht, um das Relief zu betrachten am Haus, wo sich die Bäckerei Sondermann befindet. Genau diese Stelle ließe sich schon wunderbar aufwerten, indem das Unkraut auf dem Platz entfernt und eine Bank dort aufgestellt wird“, zählt Haferberger einfache Sofortmaßnahmen auf, die dem Bereich recht schnell ein anderes Gesicht geben könnten. Im Umfeld der Parkpalette sieht der Nachbar Möglichkeiten für eine künstlerische Aufwertung. Der verwitterte Beton des Parkhauses Bachstraße könnte einem Graffiti-Künstler zur Verfügung gestellt werden. „An dem stockenden Wohnprojekt am Bungern ist durch kreative Ideen ja auch etwas Schönes entstanden. Ein professionell aufgebrachtes Kunstwerk wird auch die Hemmschelle für Wandschmierereien höher setzen, die hier in Hülle und Fülle zu finden sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die Privateigentümer rund um das Parkhaus bereit wären, Flächen für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen, wenn die Immobilien dadurch eine Aufwertung erfahren.“ Ins Boot zu holen wäre auch die Mark-E, die ein Umspannungshaus neben der Parkpalette betreibt und dessen Umlagen auch pflegen muss. Die verschiedenen Zuständigkeiten seien ein Grund, dass der Burgweg seit Jahren stiefmütterlich behandelt werde. „Das ist eigentlich eine Jahrhunderte-Problematik, weil für Burg und Stadt immer zwei verschiedene Stellen zuständig waren. Einst waren es die Grafen von der Mark und jetzt ist es der Märkische Kreis, der die Verantwortung für die Zuwegungen zur Burg einfach nicht übernimmt und der Kommune überlässt.“ Negativ, das betont Thomas Haferberger, sollen seine Worte nicht klingen. „Es ist Eigeninitiative der Bürger, Institutionen und der Stadtverwaltung gefragt, wenn dieses Stück Altena vom Schmuddel-Ecken-Image weg soll. Und auch den Kreis sollte man nicht außen vor lassen, denn es sind doch auch seine Gäste, die den Weg begehen, um Museum und Restaurant zu besuchen.“ Der pragmatische Burgweg-Anwohner und auch sein Nachbar Michael Werner gehen selbst auch mal den ganz kurzen Dienstweg, wenn sie live mitbekommen, dass ihr Wohnumfeld verschmutzt und vermüllt wird: „Wir geben den Leuten dann den Besen in die Hand. Das nützt was, denn zwei Mal fegen will keiner“, schildern die beiden Nachbarn schmunzelnd.