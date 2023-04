„The Quiggs“ in Altena: Folkmusik in der Burg Holtzbrinck

Von: Markus Wilczek

Stephen und Pernille Quigg spielen schottische Folkmusik in Altena. Das Konzert findet am 21. April in der Burg Holtzbrinck statt. © The Quiggs

In die Welt Schottlands abtauchen können Musikfans in Altena mit dem Duo „The Quiggs“. Die beiden Musiker kommen am Freitag, 21. April, auf Einladung des Kulturrings Altena in die Burgstadt und spielen ab 20 Uhr in der Burg Holtzbrinck.

Die beiden schottischen Vollblutmusiker Pernille und Stephen Quigg wollen in Altena einen gefühlsbetonten und traditionellen, oft tanzbaren Sound aus den Highlands präsentieren. „Besucher dürfen sich auf einfache, aber dennoch ausdrucksstarke, schöne Harmonien und Lieder freuen, die mitreißen“, verspricht Melanie Spelsberg vom Kulturring. Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen.

Stephen Quigg ist seit 40 Jahren Profimusiker im Genre Folkmusik. Er wuchs an Schottlands Westküste auf. Stephen trat während all der Jahre als Solist auf, er war zudem zehn Jahre lang Teil der Folkband „The McCalmans“.



Ale Ehepaar gemeinsam auf Tour

Mit der Band tourte Quigg durch Europa und lernte dabei seine Frau Pernille, Sängerin und Liedermacherin, kennen. Als Ehepaar sind die Quiggs mit ihrer Musik nun schon seit Jahren regelmäßig in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden unterwegs und geben natürlich auch Konzerte in ihrer schottischen Heimat. Stephen und Pernille Quigg teilen ein gemeinsames Gefühl für die Tradition der Folkmusik.



„Die Harmonie der beiden Stimmen sowohl in traditionellen als auch zeitgenössischen Liedern, unterbrochen von Anekdoten und gerne auch einer Prise Humor und Spaß, wird vom Publikum sehr geschätzt“, heißt es in der Konzertankündigung.



Große Radiosender spielen die Songs

Das Duo hat 2015 das Album „River of Time“ veröffentlicht, das gute Kritiken erhalten hat und von der BBC und anderen europäischen Radiostationen gespielt wurde. Im März 2017 wurde von den Quiggs die CD „Seeds I Didn’t Sow“ herausgegeben, die von Celtic Music Radio als Album der Woche vorgestellt und vom Folkradio UK’s Mike Davies als „unzweifelhaft eines der besten Folk-Albums des Jahres“ vorgestellt wurde.



Tickets können zum Stückpreis von 15 Euro unter der Rufnummer 02352/209346 oder online auf der Internetseite www.kulturring-altena.de reserviert werden. Kinder (bis zehn Jahre) haben freien Eintritt.