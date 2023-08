Teurer Buchverkauf im Internet: Frau aus dem MK verliert vierstelliger Summe

Von: Markus Wilczek

Eine Frau aus Altena wurde im Internet beim Buchverkauf betrogen. © picture alliance / dpa

Eine Frau aus dem Märkischen Kreis wollte im Internet ein Buch verkaufen. Doch statt ein paar Cent zu bekommen, buchten ihr Betrüger eine vierstellige Summe vom Kreditkartenkonto ab.

Altena - Die Altenaerin hatte das Buch auf einer Kleinanzeigen-Plattform eingestellt. Eine Unbekannte meldete Interesse an, erfragte die Telefonnummer und verschickte am Freitag eine SMS mit einem Link. Darauf sollte die Geschädigte klicken und in dem angehängten Dokument ihre Daten „einpflegen“. Das tat die Altenaerin, ohne irgendwelche Zweifel zu haben.

Die Buch-Interessentin meldete sich darauf jedoch nicht wieder. Am Montag bemerkte die Verkäuferin, dass mehrere Abbuchungen von ihrem Kreditkartenkonto erfolgt waren – insgesamt eine vierstellige Summe. Sie ließ ihr Konto sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die kennt die Betrugsmasche und mahnt, im Internet äußerst vorsichtig mit den eigenen Daten umzugehen.

Polizei rät zu sicheren Bezahlmethoden

Kleinanzeigenmärkte böten sichere Bezahlmethoden: „Für ein paar Cent oder Euro erkaufen sich Käufer und Verkäufer die nötige Sicherheit. Denn den Datenaustausch übernimmt der Service-Dienstleister. Werden Zahlungen oder Versand an den Dienstleistern vorbei geleitet, kommt es leider immer wieder zu Betrugsfällen. Bei der Kauf-Abwicklung sollten sich Käufer und Verkäufer tatsächlich jedoch nur in ihren Anzeigenmarkt-Konten bewegen und keinesfalls irgendwelchen übermittelten Links folgen. Die führen nämlich nicht zu einem sicheren Bezahlen, sondern liefern den Betrügern sensible Daten“, warnt die Polizei.

In anderen Fällen missbrauchten Betrüger die Funktion „Zahlen an Freunde“. „Auch das spart zwar Gebühren, öffnet Betrügern jedoch die Hintertür, die Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Deshalb sollten auf diesem Weg tatsächlich nur Geschäfte unter Freunden abgewickelt werden“, so die MK-Polizei.