Tests für Mitarbeiter: Firmen in Altena bieten verschiedene Lösungen an

Immense Kosten

Mitarbeitern, an deren Arbeitsplätzen sich Kontakte zu anderen Menschen nur schwer vermeiden lassen, bieten einige Firmen in Altena inzwischen Corona-Schnelltests an. Mit dieser neuen Option will man einen zusätzlichen Schutz der Arbeitnehmer vor einer Corona-Infektion erreichen. Die Firmen gehen dabei unterschiedlich vor. Ein Überblick.