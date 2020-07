Mit Tempo 100 durch den Ort - Raser muss büßen

Mit Tempo 100 raste ein Fahrer in die Polizeikontrolle in Altena.

Altena – Das wird richtig teuer: Mit Tempo 100 raste ein Auto durch die 50er-Zone - mitten hinein in eine Polizeikontrolle.

Doppelt so schnell wie erlaubt war ein Fahrer an der Rahmedestraße unterwegs - und wurde prompt von der Polizei geblitzt. Tempo 100 zeigte die Messung an, erlaubt sind 50 km/h.

Der Fahrer muss ein hohes Bußgeld zahlen, bekommt einen Eintrag in die Verkehrsünderdatei in Flensburg und muss das Auto einen Monat stehen lassen - trotz Aussetzung der verschärften Bußgelder und Strafen.

An der Rahmedestraße erwischt die Polizei immer wieder Fahrer, die den Fuß deutlich zu stark auf dem Gaspedal haben.

Zweiter Raser am Hemecker Weg

Insgesamt kontrollierte die Polizei 241 Fahrzeuge, bei 25 löste der Blitzer aus. Bei einer weiteren Kontrolle am Hemecker Weg wurden 227 Fahrzeuge überprüft und 25 Temposünder erwischt – der Schnellste mit 57 km/h in der 30er-Zone.