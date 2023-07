Telekom-Glasfaser liegt in Altena komplett

Von: Volker Heyn

Die Gigabitkoordinatoren des Kreises Thomas Hoheisel und Matthias Pohl, Landrat Marco Voge, Bürgermeister Uwe Kober und Christian Mewes, Bauleiter der Deutschen Telekom (von links) haben verkündet, dass der Ausbau mit Telekom-Glasfaser in Altena abgeschlossen ist. © Märkischer Kreis

Der Ausbau des Glasfasernetzes für superschnelles Internet ist in Altena in vollem Gange. Da es zwei große Anbieter gibt – den durch die Bundesregierung geförderten Ausbau der Telekom und den privatwirtschaftlichen Ausbau der Allianz-Tochter UGG mit dem Provider O2 – kann es zu unterschiedlichen Ausbausituationen in benachbarten Straßenzügen kommen.

Altena – Der Märkische Kreis vertritt den mit öffentlichen Mitteln finanzierten Ausbau durch die Telekom, die Rangfolge des Glasfaserausbaus wird in so genannte „Calls“ eingeteilt. Altena liegt im so genannten 3. Call, hier ist der Ausbau von rund 2200 Adressen nun komplett abgeschlossen, wie der Märkische Kreis meldet. In diesem Ausbaugebiet befinden sich die Ortslagen Brachtenbecke, Buchholz, Nettenscheid, Teile von Evingsen, Teile vom Mühlendorf, Dahle, Großendrescheid, Mühlenrahmede, Rosmart, Altroggenrahmede, Gottmecke und Taubenstein.

Die Rückmeldequoten der Eigentümer, die sich in den Kommunen für einen vollständig geförderten Glasfaseranschluss der Telekom interessierten, seien sehr gut und lägen durchschnittlich bei rund 92 Prozent, heißt es beim Kreis. „Das zeigt, dass das mit insgesamt 60,45 Millionen Euro geförderte Projekt von den Bürgerinnen und Bürgern außerordentlich gut angenommen wird. Die Fördermittel kommen so ganz konkret bei den Menschen an“, wird Landrat Marco Voge (CDU) zitiert.

Matthias Pohl, Gigabitkoordinator des Kreises, ergänzt: „Aktuell sind kreisweit mehr als 18 000 Anschlüsse buchbar.“ In Nachrodt-Wiblingwerde ist der Telekom-Ausbau bereits komplett abgeschlossen.

Das Glasfasernetz der Teleom, so der Kreis, ermögliche Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s (1 Gigabit pro Sekunde) „Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen von Zuhause aus, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind“, berichtet Matthias Pohl.

„Der Glasfaserausbau ist nicht nur die Basis dafür, dass die Menschen digital arbeiten können, sondern auch ein wichtiger Standortfaktor. Im gesamten Märkischen Kreis kommen wir beim Breitbandausbau gut voran. Auch bei weiteren Ausbauschritten und Förderprogrammen bleiben wir am Ball“, sagt Landrat Marco Voge. Im gesamten Märkischen Kreis werden im Rahmen des 3. Calls etwa 24 000 Adressen mit rund 44 650 Haushalten an das schnelle Internet angeschlossen. Altenas Bürgermeister Uwe Kober freut sich ebenfalls über den Abschluss des Telekom-Ausbaus: „Jetzt können die Bürgerinnen und Bürger der ausgebauten Adressen super-schnelles Internet nutzen.“

Ralf Engstfeld, Regionalmanager der Deutschen Telekom, erklärt die Tarifwahl:. „Wer schnelleres Internet nutzen möchte, muss nun selber aktiv werden und kann ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel seinen Wunschtarif bestellen. Eine automatische Umstellung erfolgt nicht.“

UGG zunächst an O2 gebunden

Die Allianz-Tochter UGG (Unsere Grüne Glasfaser) baut dort Glasfaser aus, wo bisher kein Ausbau durch die Bundesförderung zusammen mit der Telekom stattgefunden hat. Das ist zum Beispiel der Breitenhagen und der Drescheider Berg. Die UGG arbeitet derzeit ausschliießlich mit dem Provider O2, der Telefonica, zusammen.

Die UGG hatte vor wenigen Tagen per Pressemitteilung verkündet, dass der physische Ausbau von Glasfaserkabeln am Breitenhagen begonnen habe. Dort seien genügend Anschlüsse vermarktet worden, um mit dem Ausbau beginnen zu können. In anderen Stadtteilen, die nicht von der Telekom versorgt wurden, beginnt die UGG mit der Vermarktung der Anschlüsse. Beim symbolischen Spatenstich am 10. Juli auf dem Breitenhagen ließ sich Bürgermeister Kober (CDU) ebenfalls zitieren: „Durch die Partnerschaft mit UGG sind wir in der Lage, ein flächendeckendes Glasfasernetzwerk aufzubauen, das die Zukunft von Altena nachhaltig sichert.“

Die UGG bietet die Verlegung des Glasfaserkabels vom Verteilerpunkt bis ins Haus kostenlos an, der Auftrag ist aber mit einem mindestens zweijährigen Vertrag mit der O2 Telefonica zwingend gebunden.

In diesem Zusammenhang kommen technische Fragen bezüglich der Nutzung der beiden unterschiedlichen Glasfaser-Anbieter auf. Zum Beispiel diese: „Kann ich mir von UGG ein Glasfaserabel ins Haus legen lassen und es nach Ablauf der zweijährigen Bindungsfrist an 02 später über die Telekom betreiben?“ Dazu antwortet Pressesprecherin Erkens vom Märkischen Kreis: „Bisher ist die O2 auf dem Netz der UGG verfügbar. Die UGG ist allerdings ein OpenAccess-Anbieter und somit für alle offen. Welcher Anbieter außer O2 auf dem Netz mal sein wird, ist bisher nicht bekannt.“

Telekom-Kabel ist diskriminierungsfrei

Das Netz der Telekom ist grundsätzlich offen für andere Provider: Der Märkische Kreis weist darauf hin, dass das errichtete Glasfasernetz im 3. Call grundsätzlich diskriminierungsfrei auch von anderen Anbietern genutzt werden kann, um ihnen Produkte und Dienste anzubieten. So bieten zum Beispiel die 1&1, die Telefonica (O2) oder auch die Vodafone ebenfalls Glasfasertarife im Märkischen Kreis an.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt der Märkische Kreis, dass die UGG eigenwirtschaftlich ausbaue. Das Unternehmen baue mit eigenen finanziellen Mitteln und werde nicht gefördert. Die Gigabitkoordinatoren des Kreises, so Erkens, führten zwar die Förderverfahren, koordinierten allerdings auch den eigenwirtschaftlichen Ausbau. Das Ziel des Märkischen Kreises sei es, alle Adressen im gesamten Kreisgebiet via Glasfaser zu versorgen.

Nachträgliche Hausanschlüsse können in den Gebieten des 3. Calls über die Bauherrenhotline der Telekom unter Tel. 0800/3301903 bestellt werden.