Teenager schrauben Mercedes-Benz-Sterne ab

Altena - Mercedes-Fahrzeuge haben heute keinen Stern mehr auf der Haube. Er fiel Sicherheitsdenken zum Opfer. Zwei junge Altenaer fanden trotzdem noch Fahrzeuge, die sich mit diesem Symbol schmückten. Und: Sie schraubten die Sterne ab. Jetzt ermittelt die Polizei!

In der Mittwochnacht (6. Februar) meldete ein Zeuge gegen 0.48 Uhr verdächtige Personen an der Mozartstraße. Zwei junge Männer sollten sich dort an Fahrzeugen „zu schaffen machen“. Polizeibeamte konnten an der Südstraße zunächst eine Person antreffen. Auf Nachfrage verwickelte sich der Junge in Widersprüche. Kurz darauf trafen die Beamten in unmittelbarer Nähe einen weiteren Jungen, der sich hinter einem Fahrzeug versteckt hatte.

Versteckt

Bei der Durchsuchung der beiden wurden drei Mercedes-Sternen und ein Schraubendreher gefunden. Außerdem fanden die Polizisten einen beschädigten, auf der Seite liegenden Roller. Einer der Tatverdächtigen gab den Polizisten gegenüber zuerst falsche Personalien an. Ein Mercedes mit fehlendem Stern konnten die Beamten in der Nacht noch finden. Die beiden weiteren Geschädigten sind noch unbekannt. Die 13 und 15-jährigen Tatverdächtigen wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Sie müssen sich wegen falscher Namensangabe, Diebstahl an Kraftfahrzeugen und besonders schwerem Diebstahl verantworten.