Urlaub auf Altenas Höhen

Altena - Am Morgen nutzen die meisten Kinder noch das kühle und schattige Plätzchen an den Kreativtischen des Bürgerzentrums Nettenscheid. Sheeraly Kremer und Nadine Kurzeja schneiden Vliesstoffe vor und tackern sie auf Keilrahmen. Erst mal wird gemalt. Später, wenn die Sonne richtig knallt, dann wird spontan ein Pool aufgebaut und erfrischende Wasserspiele versüßen den Nettenscheider Ferienspielern den Tag.

Ein paar Kinder verbringen nahezu ihren gesamten Sommerurlaub auf dem Nettenscheid: Bis Freitag hatte im Bürgerzentrum die Spielinitiative „Affentheater“ ihre Zelte aufgeschlagen und mit den Teilnehmern der ersten Ferienaktion zwei actionreiche Wochen verbracht. In dieser Woche haben die Mitarbeiter des Bürgerzentrums, der Jugendbegegnungsstätte Dahle und des JuZ 29 oben auf dem Berg übernommen. Da wird gebastelt, gespielt, der Spielplatz in voller Ausdehnung zum Toben genutzt und am Donnerstag geht es ins Iserlohner Floriansdorf, wo die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren alles über Feuerwehrarbeit kennenlernen.

+ Die Keilrahmen wurden von den Kindern bunt angemalt. © Ina Hornemann

Insbesondere für berufstätige Eltern sind die Betreuungszeiten der „Ferienfieber“-Aktion hilfreich: Die Ferienspiele beginnen schon um acht Uhr am Morgen. Es gibt Frühstück und auch Mittagessen - die Kinder sind also bestens versorgt, wenn sie um 15 Uhr wieder abgeholt werden. Neben Nadine Kurzeja und Sheeraly Kremer kümmern sich Jonathan Groß und Ron Westerwell um die 15 Mädchen und Jungen. Langeweile kommt nicht auf, die ersten Freundschaften sind längst geschlossen.