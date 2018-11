Wenn der Winter kommt: Räum- und Streuteams sind bereit

Altena - Auf mancher Terrasse steigt noch der Grillwürstchen-Duft in die Höhe, weshalb es schwer zu glauben ist, dass Wetter online für die kommende Woche mögliche Schneefälle vermeldet. „Wenn sie denn kommen, dann sind wir vorbereitet“, berichtet Baubetriebshof-Chef Volker Richter.

Sämtliche Fahrzeuge sind gerüstet und die Personalplanung steht auch für den Fall der Fälle.

Auch Volker Richter und seine Kollegen können sich in Anbetracht der sonnigen Wetterlage im November kaum vorstellen, dass bald Kälte und Schnee im Sauerland einsetzen könnten. „Aber auch wir haben auf dem Schirm, dass es zumindest kalt werden kann“, erklärt er schmunzelnd.

Lager für Streusalz sind voll

Für morgendliche Glätte sind sämtliche Fahrzeuge bereit. „Wir überprüfen sie aber noch mal und auch die Streuer. Zudem haben wir drei winterfertige Unimogs im Leihbetrieb. Und die Fremdunternehmer, die die Straßen bedienen, die wir nicht schaffen können, sind gebucht.“ Die Streusalzfrage hat der Baubetriebshof über des Landesbetrieb Straßen.NRW geklärt.

„Mit dem haben wir eine Einkaufsgemeinschaft gebildet und sind so zu günstigen Konditionen an Salz geraten. Die Lager sind voll.“ Sofern sich der Schnee erstmal nur in Höhenlagen ankündigt, wird sich die halbe Belegschaft ab 5 Uhr morgens bereithalten, um zu räumen.

24 Kräfte auf Abruf

Gehen die Meldungen bis ins Mittelgebirge runter, dann sind alle 24 Kräfte auf Früh-Abruf. Geräumt und gestreut wird zuerst auf den Hauptstraßen, dann auf den Nebenwegen. Ab 7 Uhr sind Privatpersonen verpflichtet dafür zu sorgen, dass auf ihren Grundstücken und Gehwegen niemand ausrutscht.

Für die Bevölkerung gilt, vorsichtig zu fahren und zu laufen, insbesondere am frühen Morgen, wenn noch nicht alle Strecken befreit sind. „Lieber zehn Minuten mehr einplanen, als quer auf der Straße stehen“, rät Richter. Er versichert: „Wir halten das Wetter stetig im Blick!“