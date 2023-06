Ekstatischer Freitag, glückseliger Samstag: Tausende feiern zwei Mega-Party-Nächte:

Von: Volker Heyn

Teilen

Während sich die Party am Freitagabend im Zelt mit der Deluxe-Radioband und dem DJ N-Sure zu einer ekstatischen Elektro-Party entwickelte, sorgte die Band Free Steps am Samstag © s

Zwei Nächte Wahnsinn: Nach fünf Jahren ohne Schützenfest wurden die beiden großen Festabende im Zelt zu Mega-Partys. Tausende Menschen tanzten und sangen zu den beiden unglaublich professionellen Showbands, rockten bis zur vollständigen Erschöpfung bei DJ-Sounds. Immer mittendrin: Königin Julia Padberg und König Michael Funnemann sowie ihr extrem feierwütiger Hofstaat. Solche grandiosen Nächte hat die Stadt lange nicht erlebt.

Altena – Zwei Nächte Wahnsinn: Nach fünf Jahren ohne Schützenfest wurden die beiden großen Festabende im Zelt zu Mega-Partys. Tausende Menschen tanzten und sangen zu den beiden unglaublich professionellen Showbands, rockten bis zur vollständigen Erschöpfung bei DJ-Sounds. Immer mittendrin: Königin Julia Padberg und König Michael Funnemann sowie ihr extrem feierwütiger Hofstaat. Solche grandiosen Nächte hat die Stadt lange nicht erlebt.

Die Frauen hatten sich am Samstagabend im Zelt in ihr bestes Partyoutfit geworfen. © Popovici, Cornelius

Den Anfang machte am Freitag die Deluxe-Radioband, für viele Gäste beider Festabende die erste Wahl. Die Meute vor der Bühne ging von Beginn an steil, was die Band stets mit neuen Steigerungen anfeuerte. Schon allein der Anblick der riesigen Bühne mit den seitlichen LED-Wänden und der beeindruckenden Lichteffekte plus Nebelfontänen versprach Rockfestival-Feeling. Mit zwei tollen Frauenstimmen und einem mitreißenden Sänger, perfekter Choreografie und ausgefeilter Instrumentierung brachte die Band nahezu jeden Radiohit dem Original täuschend echt auf die Bühne.

Schützenfest in Altena: Der Party-Freitag im Zelt, Teil I Fotostrecke ansehen

Schützenfest in Altena: Der Party-Freitag im Zelt, Teil II Fotostrecke ansehen

Schützenfest in Altena: Der Party-Samstag im Zelt, Teil I Fotostrecke ansehen

Schützenfest in Altena: Der Party-Samstag im Zelt, Teil II Fotostrecke ansehen

„Rythm is a dancer“: Beim ersten Medley stürmten Königspaar und Hofstaat die Bühne und feierten sich, das Publikum und das Leben mit selten gesehener Leidenschaft. Um 0.30 Uhr – die Band war bis 1 Uhr verpflichtet – zündete die Radioband die letzte Eskalationsstufe und verwies auf das Bandmotto „Hüpfen“. Das komplette Zelt war auf den Beinen. Die Zugabe dauerte vier Minuten, aber nach kurzer Umbaupause gab es mit DJ N-Sure überhaupt kein Halten mehr. Der DJ tritt mit Sänger und Sängerin auf, die jeden aktuellen Charthit umsetzen können. Mit „Krawall und Remmidemmi“ von Deichkind und „Don’t stop me now“ von Queen war dann auch das Thema des weiteren Programm für die nächsten Stunden bis zum Morgengrauen vorgegeben.

Die feierende Menge am Freitag erreichte ab Mitternacht Zustände von großer Glückseligkeit. © POPOVICI

Am Samstag, dem zweiten Festabend, war das Zelt dann richtig voll. Gewöhnlich wird der Samstag auch von vielen auswärtigen Gästen besucht, die Wiedersehen feiern wollen. Der Auftritt von den Free Steps war dann auch anders angelegt als der Gig der Deluxe-Radioband. Zwischen den einzelnen Sets gab es recht lange Pausen mit leiserer DJ-Musik, in der sich die Gäste unterhalten konnten.

Die feierende Menge am Freitag erreichte ab Mitternacht Zustände von großer Glückseligkeit. © POPOVICI

Das hatte allerdings den Nachteil, dass die Band die Stimmung jedes Mal aufs Neue aufbauen musste. Auch die Auswahl der Lieder war nicht ganz so auf Abfeiern und wildem Tanzen ausgelegt, sondern es gab viel Gelegenheit zum Mitsingen und für Sich-in-den-Armen-liegen. Ein Abend mehr für die Glückseligkeit. Um 0.45 Uhr der erste Höhepunkt: Zeltpolonaise und „Pocahontas“. Dann wieder lange Pause, bis um 1.40 Uhr Hofstaat und Königspaar die Sache unter die Füße nahmen. Alles strömte wieder nach vorn, feierte „Drei Tage wach“ und freute sich „an Tagen wie diesen“. Und wieder Pause, viele verließen das Zelt. Drei Uhr starteten die brillanten Musiker mit ihrem Vierer-Bläsersatz ein Medley mit „Skandal um Rosi“. 3.15 Uhr wurde erstmalig gerudert, um halb vier gab's die Zoff-Zugabe mit „Sauerland“, bevor kurz danach endgültig Schluss war,

Die feierende Menge am Freitag erreichte ab Mitternacht Zustände von großer Glückseligkeit. © POPOVICI