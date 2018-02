Interesse an Flexibilität

+ © Ludwig Auch bei VDM am Linscheid ging die Belegschaft in den Ausstand. © Ludwig

Altena - Nach der Einigung in der baden-württembergischen Metallindustrie bleibt zunächst offen, in welchem Umfang die dortige Einigung auch für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und damit im Märkischen Kreis Auswirkungen hat.