Keine drei Monate mehr: Programm für Mittelalterfest-Nachfolge wird konkreter

Von: Jona Wiechowski

Die Band the Ballroom Rockets werden am 5. August auftreten. © MÄRKISCHER KREIS/KÜNSTLER

Keine drei Monate mehr, dann geht die erste Ausgabe der Mittelalterfest-Nachfolge „Anno Tuck“ an den Start. Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus beim Märkischen Kreis, stellte die neue Veranstaltungsreihe jetzt noch einmal im Kulturausschuss vor.

Altena – Nachdem die Veranstaltung, die vom Altenaer Stadtmarketingverein und dem Märkischen Kreis organisiert wird, bereits Ende Februar im Apollo-Service-Kino in groben Zügen vorgestellt worden war, kommen nach und nach mehr Details zum Programm ans Licht.

So soll es am Freitag, 4. August, ab 18 Uhr mit einem Wochenend-Programm auf Burg Altena losgehen. Auf dem Burghof sind drei Tage lang Musik, Tanz und Comedy geplant. Dazu halten die Museen Burg Altena ihre Pforten am 4. und 5. August sogar bis 22 Uhr geöffnet.

„Eine Fifties-Foto-Aktion, Oldtimer und extra entwickelte Führungen durch den Festsaal des Burgrestaurants, dessen aufwendige Bemalung in den 50er-Jahren realisiert wurde, runden das bunte Familienprogramm auf Burg Altena ab“, schreibt der Märkische Kreis. Der Eintritt ist kostenfrei.

Fest steht inzwischen auch, dass am Samstag, 5. August, die The Ballroom Rockets authentischen 50er Jahre Rock’n’Roll, Rockabilly, Rhythm and Blues liefern werden; Details folgen.

50er-Tanzkurs bei Diembeck

Zusätzlich wird ein Tanzkurs angeboten. Am 11. Juli startet in der Altenaer Tanzschule Diembeck der fünfwöchige Rock´n-Roll-Tanzkurs. „Der Kurs eignet sich für Einsteiger oder dient zum Auffrischen des Erlernten“, so der Kreis. Ziel des Kurses sei, die Ergebnisse am zweiten August-Wochenende im Rahmen einer Anno-Tuck-Veranstaltung zu präsentieren. Maximal zehn Paare können mitmachen und es gilt ein exklusiver Sonderpreis von 30 Euro pro Person. Infos und Anmeldungen unter www.diembeck.de.

Auch eine Lesung des Altenaer Bestseller-Autors Peter Prange steht an. Lesen wird er aus seinem Roman „Unsere wunderbaren Jahre“– und zwar in der Burg Holtzbrinck am Mittwoch, 9. August, um 19 Uhr.

Tickets und weitere Infos zur Lesung gibt es unter der Internetseite www.kulturring-altena.de.