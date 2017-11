Rat tagt am Montag: Neuordnung der Feuerwehr wird Thema

Altenaer Rat

+ © Bonnekoh Die Neuorganisation des Feuerwehrwesens steht auf der Ratstagesordnung. © Bonnekoh

Altena - Am Montag tagt der Rat. Das Gremium tritt um 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im großen Sitzungssaal in Zimmer 62 im Rathaus zusammen. Thema ist dabei vor allem die Neuordnung der Feuerwehr.