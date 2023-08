Tagespflege stößt an ihre Grenzen

Von: Ina Hornemann

Das Awo-Kindertagespflegebüro in Altena steht wegen seiner schlechten Erreichbarkeit in der Kritik. Es ist mit 29,5 Stunden in der Woche besetzt. Die beiden Kolleginnen haben auch oft Außentermine, weshalb Eltern und Tagesmütter oft keinen Telefonkontakt herstellen können. © Hornemann

Muss die Kindertagespflege in Altena überarbeitet werden? Judith Köster (Grüne) und Jugendamtselternbeiratsvertreterin Kathrin Beckmerhagen glauben, dass dies nötig ist. Insbesondere Vertretungsregelungen bereiten Eltern Kopfzerbrechen. Fällt eine Tagesmutter aus, stehen sie vor großen Problemen, denn im System ist alles auf Kante genäht.

Altena –Spielräume gibt es keine, denn Altenas 14 Tagesmütter sind mit 65 Kindern komplett ausgelastet. Das erklärten Martina Reers als Trägervertreterin und Lillian Tanzius, Leiterin und Koordinatorin der Awo-Kindertagespflege Hagen-Märkischer Kreis. Wird in Altena eine Tagesmutter gebraucht, findet über das Awo-Kindertagespflegebüro in der Innenstadt eine Vermittlung statt. Dafür zahlt die Stadt Altena dem Vertragspartner Geld. Doch reichen die Stellen der beiden Kräfte, die dort arbeiten, aus? An den 29,5 Stunden sind Zweifel aufgekommen. „Das Büro ist telefonisch sehr schlecht erreichbar. Insbesondere, wenn Eltern Not haben, weil die Tagesmutter erkrankt oder anderweitig verhindert ist, muss es doch einen Ansprechpartner geben“, erklärte die Jugendamtselternbeiratsvertreterin im Jugendhilfeausschuss.

Dirk Reckschmidt als beratendes Mitglied fragte auch: „An wen wendet man sich, wenn man morgens früh feststellt, dass die Tagesmutter nicht kann und noch kein Amt und kein Büro besetzt ist?“

Eine Lösung gibt es für diese Problematik aktuell nicht, obwohl es durchaus kreative Vorschläge gibt, wie Kathrin Beckmerhagen sie schon eingebracht hat: Sie hat mal über eine Tagesmutter auf Abruf im Rathaus nachgedacht, um solche Betreuungsengpässe zu lösen. „Aber das können wir beim besten Willen nicht leisten“, erklärt Bürgermeister Uwe Kober (CDU).

Kathrin Beckmerhagen macht als Jugendamtselternbeiratsvertreterin auf die Vertretungsprobleme aufmerksam. © privat

Einfache Lösungen sind durch gesetzliche Vorgaben gedeckelt, wie Martina Reers und Lillian Tanzius erklärten: Eine Tagesmutter darf nur fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Das kann sie sogar mit bis zu acht Verträgen gleichzeitig tun. Nur dürfen sich diese Gruppen nie begegnen. „Mal eben ein Kind mit dazu nehmen, geht nicht. Das ist eine Vorgabe des Landesjugendamts.“

Tagesmütter mit „Freihalteplätzen“ gibt es auch nicht. Der Grund dafür dürfte die finanzielle Unattraktivität jener Plätze sein, die die Stadt Altena monatlich mit 100 Euro pro Platz vergüten würde. Von einem tatsächlich betreuten Kind hat eine Tagesmutter aber mehr. Die Frauen müssen haushalten, denn sie sind allesamt selbstständig und müssen für ihre Sozialabgaben komplett selbst aufkommen.

Immerhin die Qualifizierungsmaßnahme können sich die Interessenten von der Stadt mit 2000 Euro bezuschussen lassen. Ulrich Biroth (SDA) hakte in dem Punkt nach: „Da sehe ich eine Ungleichbehandlung. Wer die Online-Kurse macht, bekommt diese Förderung nicht.“

Jugendamtsleiterin Agnes Goniwiecha erklärte, dass die Stadt so einen Anreiz für die Teilnahme am Präsenzunterricht schaffen wolle. „Insbesondere in den pädagogischen Bereichen legen wir da großen Wert drauf.“

Die Awo als Vertragspartnerin sucht und berät auch Interessenten, die Tagespflegeperson werden wollen. „25 Prozent unserer Gesprächspartner bleiben dabei“, erklärten Martina Reers und Lillian Tanzius. Beide betonten, dass Tagespflege kein Babysitten sei. Der Bildungsauftrag sei derselbe wie in den Kitas. Entsprechend hoch sind die Ansprüche, die an die Qualifikation und für die Erlangung einer Betriebserlaubnis gestellt werden. Die nicht gerade hohe Vergütung für eine Tätigkeit auf selbstständiger Basis mit großer Verantwortung schreckt auch viele wieder ab.

Alles Kriterien, die Judith Köster (Grüne) veranlassen zu sagen, dass das aktuelle Konzept an seine Grenzen stößt. „Wir müssen offenbar im Kita-Bereich mehr anbieten“, ist ihr Fazit. Die Verwaltung plant bereits: „Die Kindergartenbedarfsplanung steht bevor. Und ich betone, dass wir keinen Rechtsanspruch abbügeln“, so Uwe Kober.