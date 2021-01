Tafel: Erste Lebensmittel-Ausgabe in Altena

Das erste Mal werden am Dienstag (12. Januar) Lebensmittel an Kunden in Altena ausgeteilt. 28 Taschen sind gepackt. Bedürftige gibt es aber weit mehr.

Ike Knipping, Michaela Popa, Anette Wesemann und Esther Szafranski nahmen am Montagmittag die erste Lieferung der Tafel Lüdenscheid in Empfang. Sie kooperiert mit dem Stellwerk in Altena und sorgt so dafür, dass auch in Altena Bedürftigen geholfen wird.

Kleines Geschenk für Tafelkunden

Die erste Ausgabe ist für Dienstag (12. Januar) vorgesehen, 28 Familien werden kommen. Es zeichne sich ab, dass es in Altena noch deutlich mehr Bedarf gebe, sagte Wesemann. Die Ausgabe findet unter besonderen Corona-Bedingungen statt.

Nette Geste: Neben Lebensmitteln wurden auch Blumen zur Verfügung gestellt. Die ersten Tafelkunden erhalten deshalb einen Topf mit Hyazinthen. Der Chef der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl, stammt aus Altena. Er hat sich in einem Buch mit dem Sinn der Tafeln, dem Klimaschutz und häufig geäußerter Kritik an den Tafeln befasst.