Super-Sommer und nasses Frühjahr bescheren Mega-Apfelernte

Naturtrüber Apfelsaft vom Nettenscheid / Landwirt Jochen von der Crone glücklich

+ © Johannes Bonnekoh Nach wie vor Handarbeit: Das Abernten der Obstbäume auf den Streuobstwiesen auf dem Nettenscheid. Hugo von der Crone legte sie einst auf mehr als einem halben Hektar Land an. Weil das Pflücken von Hand mit den Arbeitsschritten Leiter anlehnen, schütteln, aufsammeln und das Versuchen, möglichst keine Druckstellen zu erzeugen, mühsam ist, entwickelte Ewald von der Crone einen Schüttelmechanismus, der vor den Trecker gespannt wird. © Johannes Bonnekoh

Altena - Süßlicher Geruch liegt in der Luft. Kofferraumklappen schlagen. Personen schleppen rote, gelbe und grüne Eimer mit Äpfeln über den Hof. Und überall im Rund des gepflegten Bauernhofes stehen weitere Kisten, Wannen und Behälter mit Obst, so weit das Auge reicht. „Ja, das ist bei Weitem nicht alles meine Ernte“, sagt Jochen von der Crone auf dem Hof Schulte-Horst in Eisborn. „Doch die hier und dort, der gut gefüllte Anhänger, das ist meine Apfelernte 2018 vom Altenaer Nettenscheid.“