Altena - Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind am Samstagvormittag bei einem Unfall an der Buchholzstraße in Altena leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Straßenseite gewechselt, um zu parken. Der entgegenkommende 36-jährige Motorradfahrer musste bremsen und stürzte dabei. Er sowie seine 15-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Sturz leicht. Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)