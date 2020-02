Sturmtief Yulia deckt Dächer ab

Bereits in der Nacht zur Sonntag blockierte ein Baum die Werdohler Straße. Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwache beseitigten den Baum. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz..

Um 10.31 Uhr gab es dann gestern wieder Alarm für die hauptamtliche Wache. Das Team rückte gemeinsam mit der Löschgruppe Rahmedetal zur Breslauer Straße aus. Dort waren durch eine starke Böe an mehreren Gebäuden Dachpfannen vom Dach geweht worden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und entfernte Dachpfannen aus der Dachrinne eines Gebäudes. Ein Dachdecker wurde informiert. Dieser sichert noch gestern die Dächer.

Die Löschgruppen Freiheit und Mühlendorf wurden parallel um 10.44 Uhr alarmiert, da ein starker Ast auf die Straße Linscheider Bach gefallen war. Die Einsatzkräfte schnitten ihn vor Ort in Einzelteile und beseitigen die Gefahrenstelle. Weiter ging es gegen 12.10 Uhr im Ortsteil Evingsen: Auf der Ihmerter Straße ragte ein Baum in den Straßenraum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Löschgruppe Evingsen fiel der Baum in den Randstreifen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und entfernten das Hindernis.