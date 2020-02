Sturm Sabine: Das ist die aktuelle Lage in Altena und Nachrodt

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde - Sturm Sabine zieht heute über NRW hinweg. Hier gibt es alle aktuellen Infos aus Altena und Nachrodt.

Update 17.35 Uhr: Die Gerätehäuser in Nachrodt und Wiblingwerde sind besetzt, um für Sturm Sabine gewappnet zu sein. Ein Meldekopf in Nachrodt wurde eingerichtet, erklärt Gemeindebrandinspektor Jens Klatt. Dieser werde bei Großeinsatzlagen wie Sturm im Nachrodter Gerätehaus eingerichtet und diene nach der Alarmierung als zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle für alle Einsätze auf Gemeindegebiet.

Unfälle, Sperrungen, Feuerwehr-Einsätze: Alle Informationen finden Sie hier in unserem große NRW-News-Ticker zum Sturm „Sabine“.

+ Behalten die Lage im Blick: Gemeindebrandinspektor Jens Klatt, Feuerwehrchef Mark Wille und Sascha Panne. © Schmitz-Machelett

„Wir haben in den vergangenen 13 Jahren viel verbessert und verändert. Wir sind auf Stürme wie Kyrill besser eingerichtet. Trotzdem weiß natürlich niemand, was uns heute Nacht erwartet“, sagt Feuerwehrchef Mark Wille.

Großes Lob für Bürger

Schon am Freitag seien die Fahrzeuge mit mehr Equipment ausgestattet worden. Unter anderem mit zahlreichen Blättern für Sägen und mit mehr Kraftstoff.

Bislang gab es noch keine Einsätze in der Gemeinde. „Man merkt, die Leute nehmen diese Warnung ernst. Es sind sehr wenig Menschen draußen und viele haben lose Gegenstände in den Gärten gesichert“, lobte Wille.

+ Jan Schneider kocht in der Lennehalle für die Einsatzkräfte und Bürger, falls diese in Not geraten und nicht mehr in ihre Wohnungen kommen. © Schmitz-Machelett

In der Lennehalle bereitet Jan Schneider die Verpflegung vor. Etwa 50 bis 60 Einsatzkräfte wollten von ihm versorgt werden. Eine logistische Herausforderung.

„Außerdem sind wir darauf eingerichtet, in absoluten Notfällen die Bevölkerung zu versorgen, wenn zum Beispiel Schäden an einem Haus entstehen oder Straßen dicht sind“, erklärte Wille.

Bauhof in Alarmbereitschaft

Mit dabei war auch Ordnungsamtsleiter Sebastian Putz. Ehrenamtlich ist er in der Feuerwehr aktiv und auch die ganze Nacht im Einsatz. „Im Vorfeld haben wir seitens der Gemeinde den Bauhof alarmiert. Vier Männer sind in Rufbereitschaft für die Gemeinde“, berichtete Sebastian Putz. Der Bauhof richte beispielsweise Straßensperrungen ein und leite den Verkehr um

Update 16.40 Uhr: Die Feuerwehr Altena hat entschieden, sich breit aufzustellen für den Sturm und neben der Hauptwache auch drei Gerätehäuser zu besetzen. In den Gerätehäusern am Knerling, in Dahle und am Drescheid sind jeweils neun Einsatzkräfte vor Ort, um "Einsätze abzuarbeiten, wenn sie anfallen", sagt Pressesprecher Patrick Slatosch und betont: "Bislang kam es noch zu keinem Sturmeinsatz in Altena."

Die Feuerwehr muss sicherstellen, dass der Rettungswagen sowohl die umliegenden Krankenhäuser als auch alle Wohngebiete gut und schnell erreicht. Das hat - neben der Versorgung möglicher Verletzter - Priorität bei möglichen Einsätzen.

Update 16 Uhr: Auch in Altena treffen sich die Retter um 16 Uhr zur Lagebesprechung in der Feuerwache. Dort wird ein so genannter Meldekopf eingerichtet, um die Einsätze zentral zu koordinieren. Einsätze gab es bislang nicht, "es ist noch alles ruhig", sagt Feuerwehr-Pressesprecher Patrick Slatosch.

Update 14.45 Uhr: Die Feuerwehren bereiten sich auf den schweren Sturm vor. Um 16 Uhr treffen sich die Führungskräfte der Feuerwehren in Nachrodt und Wiblingwerde zur Lagebesprechung. Ab 17 Uhr werden die Gerätehäuser in beiden Teilen der Gemeinde besetzt. In Nachrodt wird ein Koordinationszentrum eingerichtet.

Mit schwereren Einsätzen rechnen die Retter erst am Abend.

Auch die Feuerwehr in Altena ist vorbereitet. Sie hat Konsequenzen aus Orkan Kyrill gezogen und und setzt auf die eigene Sicherheit.

Schulen und Kitas haben sich ebenfalls gewappnet für Sturm Sabine. Der Unterricht fällt am Montag an allen Schulen in Altena aus. Auch einige Kitas richten lediglich Notgruppen ein.