Sturmschäden im MK: Umstürzender Baum verfehlt Haus nur knapp

Baumgutachter soll andere Bäume prüfen

Altena - Glück im Unglück hatten die Bewohner der Senioren-Wohngemeinschaft an der Paul-Gerhardt-Straße. In Folge der windigen Nächte der vergangenen Tage brach ein Baum im WG-Garten ab und fiel nur wenige Meter am Haus vorbei.