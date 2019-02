Sturm knickt Bäume um - niemand verletzt, Wehr im Einsatz

Bäume fallen um - Feuerwehr muss Straßen sichern und räumen

+ © Bonnekoh Die Wehr war in Evingsen in Einsatz. © Bonnekoh

Altena - Gleich an zwei Stellen im Stadtgebiet knickte Sonntag (10. Februar) der Sturm Bäume um. Neben der Straße am Lindscheider Bach drohte auch in Höhe der Schützenplatzkurve in Evingsen ein Baum auf die Fahrbahn zu stürzen.