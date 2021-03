Bäume umgestürzt: Ihmerter Straße voll gesperrt

Sturm Klaus hinterlässt Spuren: Bäume sind auf die Ihmerter Straße gestürzt. Sie ist voll gesperrt. Wer sich nicht auskennt, hat ein Problem.

Altena – Sturm Klaus hat in Evingsen Spuren hinterlassen: Bäume stürzten auf die Ihmerter Straße. Diese musste am Donnerstag voll gesperrt werden. Ein Anwohner der Straße Auf dem Weithahn hatte um 14.30 Uhr die Retter alarmiert, weil sich unterhalb seines Grundstückes zwei Bäume Richtung Ihmerter Straße neigten.

„Die Einsatzstelle wurde erkundet, die Lage der Bäume machte einen Feuerwehreinsatz allerdings nicht möglich. Daher wurde durch Feuerwehr und Polizei die Ihmerter Straße halbseitig gesperrt“, erläutert feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch.

Ihmerter Straße: Keine Umleitung ausgeschildert

Auf die Sperrung wird an den Knotenpunkten Westiger/Ihmerter Straße, an der L 698 in Dahle sowie am Ortseingang Evingsen hingewiesen, teilt Straßen.NRW mit.

„Eine Umleitung wird aufgrund der Kurzfristigkeit nicht ausgeschildert.“ Ein Unternehmen zur Beseitigung der Bäume sei beauftragt. Wie lange die Straße aber noch gesperrt bleibt, sei unklar. Sturm Klaus fegt aktuell über den MK: Alle aktuellen Infos gibt‘s in unserem Newsticker.