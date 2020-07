Stundenlanges Warten am Bürgerservice: Für drei Ortsteile gibt's Entlastung

Lange Warteschlangen bilden sich derzeit täglich vor dem Bürgerservice am Markaner.

Altena –Stundenlang warten viele Bürger derzeit am Bürgerservice am Markaner - wenn sie denn überhaupt drankommen. Nun gibt's für manche Altenaer Entlastung.

Wer Dokumente wie zum Beispiel Zeugniskopien beglaubigen lassen möchte, muss dafür nicht unbedingt ins Bürgerbüro. Darauf weist Helmar Roder mit Blick auf die aktuell extrem langen Wartezeiten beim Bürgerservice am Markaner hin.

Der Dahler Ortsvorsteher darf ebenfalls Beglaubigungen ausfertigen. Gleiches gilt für seine Kollegen in der Rahmede (Andreas Kern) und in Evingsen (Thomas Schmitz). Sie alle verfügen über ein entsprechendes Dienstsiegel.

Dokumente im Geschäft abgeben

Im Fall von Helmar Roder gilt, dass Original und Kopie in seinem Geschäft an der Dahler Hauptstraße abgegeben werden können. Spätestens am nächsten Morgen kann die Beglaubigung dann abgeholt werden.

Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Geburtsurkunden dürfen die Ortsvorsteher nicht beglaubigen.

