Stürme hinterlassen an der Fuelbecke deutliche Spuren

Altena –Auch an der Fuelbecke-Talsperre haben die Stürme der vergangenen Wochen deutliche Spuren hinterlassen. Es gibt einiges zu tun.

Bäume sind umgestürzt und blockieren den Rundweg um den Stausee. Das Problem sei bekannt, sagt Hendrik Voss, Geschäftsführer der Stadtwerke. Ihnen gehört die Talsperre.

„Die zuständige Forstbetriebsgemeinschaft Lüdenscheid ist bereits informiert und wird sich schnellstmöglich darum kümmern“, berichtet Voss.

Schwieriges Schutzgebiet

Aktuell mangele es auf Grund der vielzähligen Sturmschäden in der Region aber noch am „schweren Gerät“, das für die Bergung der zum Teil im Wasser liegenden Bäume benötigt wird.

Hinzu kommt, dass in der Wasserschutzzone 1 gearbeitet werden muss, in der strenge Auflagen gelten. So müssen Motorsägen mit biologisch abbaubaren Kettenölen befüllt werden. Spaziergänger berichten, dass es an der Talsperre weiteren Handlungsbedarf gebe. So sei der Rundweg an manchen Stellen völlig aufgeweicht und nur schwer begehbar.