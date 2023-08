Nach zwei Stunden: Haushalte in Dahle, Evingsen und am Nettenscheid wieder am Netz

In Altena waren mehrere Ortsteile von einem Stromausfall betroffen. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein Kabelfehler verursachte am Donnerstagnachmittag einen Stromausfall in den Ortsteilen Dahle, Evingsen und Nettenscheid. Nach knapp zwei Stunden konnte dieser behoben werden.

[Update] Seit 14.27 Uhr haben alle Haushalte in Dahle, Evingsen und auch am Nettenscheid wieder Strom. Das teilte Andreas Köster, Pressesprecher von Stromversorger Enervie, auf Nachfrage der Redaktion mit.

Als Grund für den knapp zweistündigen Stromausfall ab 12.42 Uhr nannte Köster Tiefbauarbeiten auf der Altenaer Straße im bereich von Hausnummer 105. Bei diesen Arbeiten seien zwei 10.000-Volt-Kabel beschädigt worden und deshalb in der Folge 15 Netzverteilerkästen in Dahlen, Evingsen und am Nettenscheid nicht mehr versorgt worden.

Versorgung auf andere Kabel umgelegt

Mittlerweile ist es Enervie gelungen, die Versorgung der betroffenen Bereiche auf andere Kabel umzulegen. Die beschädigten 10.000-Volt-Kabel sollen in den nächsten Tagen durch Enervie-Mitarbeiter repariert werden.

[Ursprüngliche Meldung] Die Unterbrechung besteht seit 12.42 Uhr und wird aktuell von Technikern der Enervie behoben. Es ist damit zu rechnen, dass es im Laufe des Nachmittags wieder Strom gibt.

„Allerdings nicht überall gleichzeitig, denn die Zuschaltung an den Kästen wird händisch erfolgen müssen, erklärt Enervie-Pressesprecher Andreas Köster.

Wir berichten weiter.