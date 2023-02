Bei Kindern und Jugendlichen: Stricken liegt in Altena im Trend

Von: Hildegard Goor-Schotten

Das Stricken bringt Anke Adler interessierten Kindern und Jugendlichen in ihrem Kurzwaren-Lädchen in Dahle bei. Alle zwei Wochen trifft sich der Stricknachwuchs. © Goor-Schotten

Gemütlich bei einem Tässchen Tee zusammensitzen und stricken, ist längst kein „Alte-Damen-Kränzchen“-Ding mehr. Stricken ist im Trend.

Altena – Und auch wenn man auf Instagram, TikTok und Youtube Anleitungen und Woll-Ideen ohne Ende findet – persönlich und gemeinsam statt allein zuhause vor dem Tablet oder Smartphone Display macht doch mehr Spaß. Das finden zumindest Emely, Zoe und Charlotte, die an diesem Nachmittag bei Anke Adler im Kurzwaren-Lädchen an der Hauptstraße sitzen. Es ist Donnerstag –- Kinder- und Jugend-Stricktreff in Dahle.

Charlotte ist das erste Mal dabei und kämpft noch ein bisschen mit Wolle und Nadeln. Aber auch wenn die Maschenzahl pro Reihe zwischendurch und unabsichtlich wie von Zauberhand wächst – Anke Adler schaut, korrigiert, zeigt und nach einer Stunde kann die Neunjährige stolz ein sichtbares Strickstück in ihren Projektbeutel packen. „Talent hat sie“, sagt die Strickexpertin.

Dieses bescheinigt sie auch Emely und Zoe. Bei den 14- und 15-Jährigen klappern die Nadeln schon flotter. „Sie sind seit den Herbstferien dabei und stricken jetzt schon ihren ersten Pullover“, lobt Adler. Ohne Anleitung. „Wir haben gemessen, eine Maschenprobe gemacht und dann die benötigte Maschenzahl ausgerechnet“, erklärt Emely. Sie strickt ihren Raglanpulli von oben nach unten. Das spart hinterher das Zusammennähen der Einzelteile. Zoe dagegen hat sich für eine Kastenform entschieden. Die eine strickt lieber linke Maschen, die andere lieber rechte. Das Ergebnis am Ende stimmt bei beiden.

Los ging alles im Herbst. „Ich habe gesehen, dass in den Ferien nicht viel angeboten wurde. Da habe ich einfach mal alle Kinder ab zehn Jahren, die Stricken lernen wollten, eingeladen“, berichtet Anke Adler. Die Resonanz war groß. Zweimal in der Woche füllte sich der gemütliche Laden mit interessierten Mädchen und Jungen. Anke Adler zeigte, wie Wolle gemacht wird, startete mit rechten, dann mit linken Maschen und landete beim Schal aus ganz dicker Wolle. „Der war ruckzuck fertig“ erinnert sich die Geschäftsfrau – und weckte bei den Kinder und Jugendlichen anscheinend Lust auf mehr. Etliche Ferienstricker wollten dabei bleiben, und so ist der Stricktreff in Dahle alle zwei Wochen am Donnerstagnachmittag zur festen Einrichtung geworden. Mal treffen sich drei Strickbegeisterte, mal zehn.

Unter anderem Pullover und Schals stricken die Teilnehmer. Einige schon ganz ohne Anleitung. © Goor-Schotten, Hilde

„Der Treff ist offen für alle. Die Teilnahme kostet nichts“, sagt Anke Adler, die mit viel Spaß ihr Wissen weitergibt. „Manchmal kommt auch jemand zwischendurch in den Laden und fragt etwas. Oder man sitzt spontan zusammen und tauscht sich aus.“ In Gemeinschaft strickt es sich eben doch besser. Und so kommt es, dass die Pullover, die da gerade entstehen, vor allem an den Nachmittagen im Wolllädchen wachsen. „Zuhause stricke ich immer erst noch ein bisschen weiter, aber dann bleibt es doch eher liegen“, gibt Emely zu. „Das ist okay“, findet Anke Adler. Es gebe ohnehin immer und bei jedem Uvos – unvollendete Strickobjekte. „Bis zu acht Projekte gleichzeitig sind normal“, meint sie.

Die Pullover sollen aber auf jeden Fall fertig werden. Bis zum Herbst ist es ja vielleicht soweit. Dann steht das Stricken von Socken auf dem Programm. „Eine Teilnehmerin ist gerade dafür von der Familie ausgeguckt worden, weil die Oma nicht mehr stricken kann“, erzählt Anke Adler schmunzelnd. Sie habe das auch schon ziemlich gut hinbekommen, die anderen werden es noch lernen. „Mir ist wichtig, dass das Thema Stricken weitergegeben wird,“, sagt sie: „Was man einmal gelernt hat, verlernt man nicht.“

Stricknacht mit Wettstricken geplant Der Kinder- und Jugendstricktreff findet alle zwei Wochen donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr bei Anke Adler im geschäft an der Hauptstraße 31 in Dahle statt. Der nächste reguläre Termin ist der 23. Februar. Alle größeren Strickbegeisterten lädt Anke Adler für Freitag, 24. Februar, zur ersten Stricknacht von 19 bis etwa 24 Uhr ein. Unter anderem plant sie ein Wettstricken: Wer schafft die meisten Maschen pro Minute? Auch einige Youtuberinnen haben sich angekündigt. Das Treffen ist zwanglos, die Teilnahme kostenfrei. Jeder Teilnehmer bringt eine Kleinigkeit zum Essen mit. Anke Adler bittet aber um eine kurze Anmeldung. Sie ist zu erreichen persönlich in ihrem Geschäft zu den regulären Öffnungszeiten oder unter Tel. 0 23 92 / 6 42 06.