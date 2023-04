Streit in Pizzeria: Mit Pizzaschaufel zugeschlagen?

Von: Markus Wilczek

In einer Pizzeria in Altena ist es am Sonntag zu Streitigkeiten gekommen. © ingimage/Imago

Zwischen dem Inhaber einer Pizzeria an der Straße Am Knerling und zwei Jugendlichen ist es am Sonntagabend, gegen 18.25 Uhr, zu einer Auseinandersetzung gekommen.

„Man geriet offenbar in Streit, weil sich der 17-Jährige und der 16-Jährige zu laut verhielten“, teilte die Polizei am Montag mit. Über den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung machten die Beteiligten laut Mitteilung der Polizei unterschiedliche Angaben.

Während der Inhaber der Pizzeria angab, von einem der Jugendlichen geschlagen worden zu sein, gaben die beiden Jugendlichen an, vom Pizzabäcker mit einer Pizzaschaufel geschlagen worden zu sei. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten.