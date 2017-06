Die nächste Baustellenampel ist schon installiert

+ Die ganze „Nase“ des Hangs wird eingenetzt. Der Fels ist porös und hat sich teilweise bereits gelöst. Wegen der Maßnahme bleibt die angrenzende Fahrbahnseite für etwa sechs Wochen gesperrt. Eine mobile Ampel regelt bis dahin den Verkehr. Foto: Mester

Altena - Die Fahrbahn in der Rahmede am künftigen Supermarktgelände ist wieder für den Verkehr freigegeben – allerdings müssen Autofahrer in der Rahmede seit Montag mit der nächsten Baustellenampel vorlieb nehmen. Wegen Hangsicherungsmaßnahmen am Kleinbahntunnel ist die dort angrenzende Fahrbahnseite für etwa sechs Wochen gesperrt.