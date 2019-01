Bäume von Borkenkäfern befallen: Straße Linscheider Bach gesperrt

Sperrung bis Freitag, 18. Januar

+ © Czichowski Förster Sebastian Blanke zieht die Rinde einiger befallener Bäume ab, um sie nach Larven zu durchsuchen. © Czichowski

Altena – Bedrohung Borkenkäfer: Weil das Waldgebiet am Straßenverlauf vom Linscheider Bach in Richtung Wixberg massenhaft von Borkenkäfern befallen ist, beschlossen die Waldbesitzer, einen erheblichen Teil der dortigen Fichten fällen zu lassen. Rund eine Woche sind Förster Sebastian Blanke und die Firma Rainer Schmidt aus Iserlohn nun dort am Werk. Am Freitag, 18. Januar, sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt der Straßenabschnitt noch vollständig gesperrt.