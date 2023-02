Nicht nur rote Rosen: Besondere Vorlieben zum Valentinstag

Von: Jona Wiechowski

Hier zeigt Katrin Schipper-Steinmann von Blumen Steinmann rote Rosen - als Symbol der Liebe sind die traditionell beliebt. © Wiechowski, Jona

Am 14. Februar ist Valentinstag. Und auch in Altena ist der Tag der Liebe in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Viele haben dabei ganz bestimmte Vorlieben, wie ein Blumenladen verrät.

Altena - Bei Blumen Steinmann liefen in den vergangenen Tagen die letzten Vorbereitungen für den Valentinstag am Dienstag, 14. Februar. Am Montag kam noch eine große Lieferung an Schnittblumen. „Die müssen frisch sein“, sagt Mitinhaberin Katrin Schipper-Steinmann im Gespräch. Rosen – natürlich in Rot, aber auch in Rosa – sind traditionell ein Renner als Symbol der Liebe.

Vor allem Rosé-Farben sind beliebt bei den Altenaern

Wobei viele lieber einen Strauß nehmen würden, dann vielleicht mit einer Rose in der Mitte. Gefragt seien hier vor allem Rosé-Töne, berichtet Schipper-Steinmann.

Es muss nicht immer Rot sein, auch Rosé-Töne sind angesagt. © Wiechowski, Jona

Der Valentinstag habe auch in der Burgstadt in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, als schöner Zwischentag, um an die Partnerin oder den Partner zu denken. „Vor 20 Jahren war das noch nicht so viel“, erinnert sie sich. Unverändert bleibt: Zum 14. Februar würde nur wenig vorbestellt. Das sei beispielsweise zum Muttertag anders.

Nach Feierabend gehen besonders viele Blumen über die Ladentheke

Langsam Fahrt nehme der Valentinsblumen-Verkauf erfahrungsgemäß am Vorabend auf, damit die (oder der) Liebste zum Frühstück überrascht werden kann. Am Valentinstag selbst ginge es dann ab morgens los, wenn die ersten Kunden mit Blumen ins Büro kommen wollten. Richtig merken würde man den Ansturm in aller Regel nachmittags, nach Feierabend, wenn Blumen auf dem Heimweg gekauft würden, sagt Katrin Schipper-Steinmann im Gespräch.

Das Geschäft an der Bachstraße, das es bereits seit 1882 gibt, sei jedenfalls gut vorbereitet auf den Tag der Liebe, dessen genaue Herkunft wohl nie völlig geklärt wird.