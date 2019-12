Stimmungsvoller Start: Weihnachtsmarkt beginnt mit Nikolaus-Umzug

Altena - Statt weißem Puderzucker aus Schnee gab es nasskalten Regen. Das tat der guten Stimmung zum Auftakt des Altenaer Weihnachtsmarktes am frühen Freitagabend aber kaum Abbruch.

Viele Altenaer – darunter natürlich besonders Kinder – folgten St. Nikolaus mit Pferden und Kutsche ab dem Markaner in einem kleinen Umzug durch die Innenstadt zum Hüttenzauber in und an der Burg Holtzbrinck. Das Blasorchester Altena gab dazu kraftvoll den Ton an. Um und in der Bürgerburg spielt sich das abwechslungsreiche Programm auch heute (11 bis 22 Uhr) und Sonntag von 11.30 bis nach 18 Uhr ab.

Der Stadtmarketing-Verein als Ausrichter hat neben ansprechenden Verkaufshütten mit allerlei weihnachtlichen Angeboten Bands, Kinder- und Jugendtanzgruppen sowie den Shanty-Chor verpflichtet, um für Stimmung zu sorgen. Dazu gibt es ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot. Selbst um den Untergrund müssen sich die Weihnachtsmarkt-Besucher nicht sorgen. Das Hüttendorf steht auf Kunstrasen und Rindenmulch.

Das wetterfeste Grün hatte sich der Stadtmarketing-Verein gesichert, als im Reinecke-Station der Belag ausgetauscht worden ist. Heute hat der Handel bis 18 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Verkauf geöffnet.

Das Programm

Samstag, 7. Dezember:

11 bis 22 Uhr Hüttenzauber, Burg Holtzbrinck

Hüttenzauber, Burg Holtzbrinck ab 13 Uhr Atelierroute

Atelierroute 15 bis 18 Uhr Auftritt der Band „Sunshine Coconuts"

Auftritt der Band „Sunshine Coconuts" 16 Uhr Auftritt Kinder- und Jugendgruppe der Tanzschule Olaf Diembeck

Auftritt Kinder- und Jugendgruppe der Tanzschule Olaf Diembeck ab 19 Uhr Auftritt der Band „Golden Girls Iserlohn“

Auftritt der Band „Golden Girls Iserlohn“ bis 18 Uhr Innenstadt, Langer Samstag der Geschäfte

Sonntag, 8. Dezember: