Berg-Bauruine im Bungern: Einigung gescheitert - vier Unternehmen verklagt

Abriss wegen gravierender Mängel wohl unausweichlich

© Thomas Bender Seit gut zwei Jahren gammelt der Rohbau vor sich hin. © Thomas Bender

Altena - Die Berg-Stiftung hat die wesentlichen am Neubau im Bungern beteiligen Unternehmen auf Schadensersatz verklagt. Das sagte Olaf Berg am Montag, 10. September, in einer Sitzung des Stadtrates. Der Kuratoriumsvorsitzende geht davon aus, dass der seit über zwei Jahren ruhende Rohbau wegen gravierender Baumängel abgerissen werden muss.