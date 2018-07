Im Dienst an der Gemeinschaft

Altena - Viele gute Ideen sind hier geboren worden. Jetzt steuert das Stellwerk auf sein zehnjähriges Bestehen zu. Gegründet wurde die Einrichtung, wie man sie heute kennt, am 16. August 2008. Sie ging hervor aus den Überlegungen der Nais-Stiftung (Neues Altern in der Stadt).

Das bevorstehende Jubiläum haben am Montag die Initiatoren zum Anlass genommen, zurückzublicken, aber auch einen Blick auf Kommendes zu werfen. Das Stellwerk, darauf legen sie Wert, sei nicht etwa ein Verein. Das Stellwerk, so formuliert es Anette Wesemann, „hat sich die Aufgabe gestellt, sich für eine Stärkung des freiwilligen Engagements der Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt und ihre Mitmenschen einzusetzen.“

Ein Team von zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern nimmt zum Beispiel die Aufgabe wahr, Engagierte in passende ehrenamtliche Tätigkeiten zu vermitteln und nimmt Bedarfsmitteilungen aus der Bevölkerung entgegen. Blickt man aber auf die Gesamtzahl der Mitwirkenden und Helfer, so ist von ganz anderen Größenordnungen die Rede: Um die 150 oder auch 200 Köpfe könnten es wohl sein, die sich in den Dienst des Stellwerks stellen, schätzen Wesemann und ihre Mitstreiter.

Sie bezeichnen sich als eine „auf Konsens ausgerichtete Gemeinschaft Gleichgesinnter ohne hierarchische Strukturen.“ Seit der Gründung habe man sich stets weiterentwickelt. Ein Blick auf die Liste der aktuellen Projekte zeigt, dass man die Idee mit Leben zu füllen versteht.

Es gibt das Repair-Cafe, übrigens wieder am Donnerstag, 26. Juli, in der „Freiheit24“, es gibt Smartphone-Urse, das Kreativprojekt „Altes Pfarrhaus“, die Pflanzpaten, Flüchtlingshilfe, Café International, eine Kleiderkammer, den Generationentreff am Knerling, das Netzwerk Demenz, einen Tanztee für Senioren oder das Kunstprojekt „Alt und Jung.“ Die Organisatoren: „Unser Anliegen ist es, „die Signale für bürgerschaftliches Engagement auf Grün zu stellen.“