Steinschlag-Gefahr: Stadt sperrt Laufbahn im Sportzentrum Pragpaul

Von: Markus Wilczek

Die hangseitige Laufbahn der Leichtathletikanlage am Pragpaul ist gesperrt. Wieder einmal droht dort Gefahr durch Steinschlag. © Bender, Thomas

Ausgebremst werden Läufer ab sofort im Sportzentrum Pragpaul. Denn die Stadt hat die hangseitige Laufbahn der Leichtathletikanlage im Stadion bis auf Weiteres gesperrt. Der Grund: Steinschlag-Gefahr.

Wie die Altenaer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, hätten sich die Steinschläge in diesem Bereich zuletzt gehäuft. Deshalb habe es eine Begutachtung der Felswand durch ein Ingenieurbüro gegeben. „Dabei wurde festgestellt, dass sich an mehreren Stellen Felsbrocken gelöst haben, von denen eine akute Steinschlaggefahr ausgeht und wo der vorhandene Zaun als Sicherung nicht mehr ausreicht“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung wörtlich.

Auf Empfehlung des Ingenieurbüros werde die Laufbahn in dem Bereich unterhalb der Felswand ab sofort und bis auf Weiteres für alle Nutzer gesperrt. Die Sperrung erfolge zunächst provisorisch durch Flatterband, später durch Bauzäune.

Sicherungskonzept wird erarbeitet

Auf der Grundlage des ingenieurgeologischen Gutachtens werde nunmehr ein Sicherungskonzept erarbeitet, in dem Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit vorgeschlagen werden.