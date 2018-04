„Stein des Friedens“ rollt

Altena - Kunst ist oft Besonders und irgendwie anders. Doch was Michael Flossbach jetzt anbietet, ist noch mehr als das: Der Objektkünstler rollt bundesweit von Kürten nach Berlin einen „Stein des Friedens“ durch die Welt.

Am Sonntag, 22. April, irgendwann gegen Mittag, wird er in Altena erwartet. Der Künstler hat sich zuvor von Lüdenscheid auf den Weg Richtung Burgstadt gemacht. Flossbachs Friedensprojekt ist ein mehr als 130 Kilogramm schwerer Granitstein, ein Rad. Auf ihm sind auf der einen Seite die Symbole der acht bedeutendsten Weltreligionen verewigt, auf der anderen Seite der Begriff Frieden in 44 Sprachen eingemeißelt. Mit einer ausgeklügelten Zugvorrichtung kann der Mühlstein alleine oder zu zweit geschoben oder gezogen werden. Dadurch lassen sich auch nicht asphaltierte Wege bewältigen. Auf dem Weg nach Berlin absolviert Flossbach am Sonntag ab 10 Uhr eine Etappe von Lüdenscheid über Altena nach Iserlohn.

+ Michael Flossbach in Aktion.

„Jeder“, so wirbt er im Vorfeld“, ist aufgerufen bei diesem symbolträchtigen Vorhaben dabei zu sein und selber Hand anzulegen. Indem viele Menschen diesen Friedensstein ins Rollen bringen, in Bewegung halten und somit auf seinem Weg begleiten, kommt etwas ins Rollen.“ Auf der Internet-Webseitewww.Stoning-Roll.com können Interessierte stets die aktuelle Position des Objektes und seiner Begleiter dank GPS-Modul herausfinden. Der Weg, so lässt der Künstler mitteilen, wird voraussichtlich den normalen Fußwegen über Altena, wie sie in Google-Maps beschrieben werden, folgen. Michael Flossbach hofft jetzt, dass viele Menschen an seinem Tun Anteil nehmen.