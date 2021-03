Steiler Abhang: Autofahrer endlich sicher 

Eine Leitplanke schützt nun Fahrer am Hegenscheider Weg in Altena.

Etwas mulmig konnte Autofahrern bei der Fahrt am Hegenscheider Weg werden. Auf einer Seite geht es direkt zig Meter in die Tiefe - eine Absperrung fehlte. Bis jetzt.

Das drastische Waldsterben rund um Altena hat auch für Autofahrer Konsequenzen: Wo bisher im Falle eines (Un-) Falles Bäume von der Fahrbahn abgekommene Fahrzeuge schnell stoppten, geht es neuerdings an manchen Stellen beängstigend weit in die Tiefe, weil an den Steilhängen neben der Straße Fichten gefällt wurden.

Am Hegenscheider Weg hat jetzt endlich die Stadt Iserlohn reagiert und eine solche Gefahrenstelle durch eine Leitplanke entschärft. Eine ähnliche Gefahrenstelle gab es längere Zeit in Altena.