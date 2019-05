Nach Gewitter Fäkalien im Garten 

+ © Thomas Bender Unangenehmer Einsatz am Hegenscheider Weg © Thomas Bender

Altena – Das starke Gewitter am Sonntagnachmittag hat an mehreren Stellen des Stadtgebietes ein Eingreifen der Feuerwehr erfordert. Ihre erste Einsatzstelle befand sich an der Straße Siepenschlade in der Rahmede. Dort sei Wasser in eine Kellerwohnung eingedrungen, teilte die Kreisleitstelle mit Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Löschzug Rahmedetal, für den es dann gleich weiterging zu einem Einsatz am Drescheider Berg.