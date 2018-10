Nach Sprengversuch: Knerling-Geldautomat muss ersetzt werden

Mit einem Hinweisschild verweist die Sparkasse derzeit auf den nächstgelegenen Geldautomaten in der Hauptstelle Linscheidstraße.

Altena - Es wird noch eine Weile dauern, bis der Geldautomat der Vereinigten Sparkasse am Knerling wieder funktionsfähig zur Verfügung steht.

Obwohl er nach dem gescheiterten Sprengversuch am 1. September nahezu unbeschädigt aussah, ist er so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er komplett ersetzt werden muss. Das teilte Sparkassen-Pressesprecher Tomislav Majic mit.

Und weil Geldautomaten keine Massenware sind, haben diese Geräte eine entsprechend längere Lieferzeit. Unternehmens-Vorstand Kai Hagen hatte noch während der Ermittlungen am Tatort versichert, dass der Automat wieder instand gesetzt werde.

Unbekannte hatten mit einer Ladung detonationsfähigem Material versucht, den Automaten zu öffnen und Geld zu erbeuten. Der Versuch scheiterte. Statt des Geräts ging die Tür zur ehemaligen Pizzeria "Roberto go" zu Bruch.

Weil aber noch jede Menge nicht gezündeter Gefahrstoff am Tatort verblieben war, musste ein Expertenteam des Landeskriminalamts anrücken, um das gefährliche Material kontrolliert zu sprengen. An die massive Erschütterung können sich noch viele Altenaer erinnern.