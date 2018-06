Stahlträger löst sich von Lkw-Aufbau und knallt auf Auto

Glück im Unglück - Sachschaden, aber niemand verletzt:

+ © dpa Einen Verkehrsunfall im Rahmedetal untersucht die Polizei ausführlich. © dpa

Altena - „Einmal tief durchatmen, alles noch einmal gut gegangen!“ - Gedanken dieser Art gingen am Donnerstag, 14. Juni, gegen 8.39 Uhr einem Pkw-Fahrer in Altena durch den Kopf. Er war mit seinem Fahrzeug im Stadtteil Rahmede in Richtung Lüdenscheid unterwegs.