Städtischer Haushalt: Tarifabschluss wirkt mehrfach

Von: Volker Heyn, Jona Wiechowski

Die nächsten zwei Jahre gibt es keine Streiks im öffentlichen Dienst, die Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich geeinigt. © Helmut Fricke

Wenn die Tarifparteien dem Schlichterspruch im öffentlichen Dienst folgen, schlägt sich das im städtischen Haushalt für das laufende Jahr 2023 mit einer halben Million Euro nieder. Das sagte der Altenaer Kämmerer Stefan Kemper auf Nachfrage. Rechnet er Einmalzahlungen und monatliche Zahlungen für 2023 zusammen, sieht er 400 000 Euro Mehrkosten für den Kernhaushalt und 100 000 Euro für die Eigenbetriebe. Kemper geht davon aus, dass die Einigung auch für Beamte gültig wird, das war jedenfalls bislang immer so.

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – Die 500 000 Euro könnten in 2023 tatsächlich im laufenden Haushalt weitgehend kompensiert werden, so der Kämmerer. Kurz vor Verabschiedung des Haushaltes vor einigen Wochen zeichnete sich ab, dass es Tariferhöhungen geben wird. „Von daher hatten wir das in etwa so eingerechnet“, meint Kemper. Die halbe Million Euro Mehrkosten seien schon ein „ordentlicher Betrag“, aber er werde in die Planung passen und den Haushalt sicher nicht ins Defizit stürzen.

Noch nicht berechnet seien die Auswirkungen auf den Haushalt 2024, schließlich gilt der voraussichtliche Tarifabschluss für ganze zwei Jahre. Die eigentlichen Belastungen mit einer Steigerung von 5,5 Prozent kämen erst ab Frühjahr 2024 zum Tragen. Positiv sei, dass man das jetzt schon weiß.

Kämmerer Kemper hat Verständnis für die Erhöhung der Gehälter und Löhne im öffentlichen Dienst. Das seien hauptsächlich inflationsbedingte Einkommenssteigerungen, weil zum Beispiel Energie und Lebensmittel so viel teurer geworden sind. Die Situation, dass durch Tariferhöhung die Inflation ausgeglichen werden soll, sei eine „Besonderheit“. Kemper: „Ich will das auch gar nicht kritisieren, da werden Mehrausgaben eingepreist.“ Und die Preise würden sicher nicht wieder sinken, meint der Kämmerer.

Blick auf Zweit- und Drittrunden

Er lenkte den Blick aber auch auf die „Zweit- und Drittrunden“ nach der eigentlichen Tarifrunde. Der Kreis müsse sein Personal auch bezahlen und dann werde vermutlich 2024 auch die Kreisumlage erhöht. Ebenso bekommen alle Dienstleister im öffentlichen Bereich mehr Geld, die Stadt muss zukünftig diese Dienstleistungen teurer einkaufen. Und zum Schluss werden sich auch die Pensionsrückstellungen für die Beamten und Beamtinnen erhöhen, auch das schlage sich im Haushalt nieder.

Als Arbeitgeber ist Kemper froh, dass höhere Gehälter gezahlt werden. Personal sei schwierig zu finden, da müsse das Gehalt schon stimmen. Kemper: „Wenn wir keine vernünftige Bezahlung anbieten, sind wir im Rennen um Mitarbeiter schnell wieder draußen.“ Gleiches gelte für die Erhöhung der Bezahlung der Lehrlinge. Kemper: „Man nimmt sich selbst aus dem Rennen, wenn man die Ausbildungsvergütung zu niedrig ansetzt.“ Er findet es gut, dass die Auszubildenden nicht von der Tariferhöhung abgehängt wurden.

Nachrodt hat noch nicht gerechnet

„Wir haben es noch nicht ausgerechnet“, sagt Heiko Tegeler von der Nachrodt-Wiblingwerder Kämmerei mit Blick auf die Auswirkungen der Tarifsteigerung auf die Doppelgemeinde. Unklar sei aktuell noch, ob die Mehrausgaben für die Löhne isoliert werden könnten. Diese Möglichkeit hatte das Land geschaffen, damit die entstandenen Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie und anschließend durch die Folgen des Ukraine-Krieges separat ausgewiesen werden können und Haushalte genehmigungsfähig bleiben.

Für das Jahr 2023 hatte die Gemeinde schließlich eine Lohnsteigerung von lediglich 2,5 Prozent im Haushalt genehmigt, so Tegeler. Nun fällt sie erheblich höher aus. Aufgrund dessen, dass auch Einmalzahlungen beschlossen worden seien, sei es nicht so einfach, dies über das Lohnprogramm einzugeben. Überhaupt lief die Lohnabrechnung der Doppelgemeinde über ein Rechenzentrum, wo entsprechende Anpassungen noch vorgenommen werden müssten.