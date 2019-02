Einige Jahrhunderte Vereinsleben beim TV Städtisch Rahmede

Spitzenreiter im Vereinszimmer war am Sonntagmorgen Jürgen Hesse: Wahrhaftig 70 Jahre ist er schon Mitglied und damit gleichauf mit Gertrud Hein, die am Freitag ihren 90. Geburtstag gefeiert hatte.

Ihre Ehrung wird in Kürze bei ihr persönlich nachgeholt. „Jeder kennt sie. Fast alle, die hier mal beim Mutter-Kind-Turnen ihre Vereinskarriere angefangen haben, sind durch Gertrud Heins Hände gelaufen“, so Hammerschmidt. Mit Gisela Zoebe und deren Schwestern Ilse Kämper und Irma Pitz wurden drei Frauen geehrt, die schon 60 Jahre Mitglied sind.

Außergewöhnlich ist auch die Geschichte von Familie Spilker: Arno Spilker, der auch einige Jahre Vorsitzender des Gesamtvereins war, nahm seine gesamte Familie vor 40 Jahren mit. So nahmen auch Ehefrau Gisela und die Kinder Björn und Antje Urkunden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft entgegen.

Gleiches galt für Roswitha Simon, Frank Henkel, Michaela Förster, und Jürgen Walzog, der die gesamte Anlage top in Schuss hält.

Die Ehrungen für Petra Sonntag, Markus Hoppe und Heinz-Jürgen Schwermer werden nachgeholt. Auch Martin Becker wird seine Urkunde später noch erhalten, dafür nahmen die „Vierteljahrhunderter“ Günther Beck, Brian Janson und Sharangan Jeyaseelan ihre Auszeichnungen für 25-jährige Mitgliedschaft persönlich entgegen.

Der Ehrenrat hatte zudem vorgeschlagen, zwei verdiente Mitglieder der Tischtennisabteilung zu Ehrenmitgliedern zu ernennen: Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung sprachen sich geschlossen dafür aus, dass Erich Hofheinz und Wolfgang Müller diesen Status erhalten.

+ Langjährige Vereinszugehörige und neue Ehrenmitglieder wurden vom Vorstand ausgezeichnet. © Hornemann

Darüber hinaus setzten die Mitglieder bei den Vorstandswahlen ihr Vertrauen in den zweiten Vorsitzenden Guido Krenz, in Geschäftsführer Stefan Müller und in die bewährte Mitgliederverwaltung von Liane Kuhl-Papenfuß. Arno Spilker und Werner Wolfinger wurden als Beisitzer bestätigt und der Ehrenrat besteht nun aus Michael Kinder, Wolfgang Müller, Volker Richter und Karl-Walther Roth. Mit Frank Henkel und Daniela Simon wurden neue Kassenprüfer gewählt.