Kalender mit vielen Fans

Auch die Lok Carl ist in dem Kalender zu sehen.

Das Behördenviertel, der Tiergarten von oben oder die Denkmalslok Carl bei Nacht – die Motive im neuen Stadtwerke Kalender für das Jahr 2021 bieten wieder viele spannende Eindrücke aus Altena. Insbesondere die Luftaufnahmen zeigen interessante Perspektiven.

Altena - „Dabei darf natürlich auch unsere Burg Altena nicht fehlen“, weiß Fotograf Björn Braun. Stimmungsvoll wurde das Wahrzeichen unserer Stadt im Abendrot in Szene gesetzt. Freuen dürfen sich die vielen Kalender-Liebhaber auch wieder auf die beliebten Rezepte von Rainer Merz. Auf der Rückseite eines jeden Monats hat der Konditormeister im Ruhestand saisonale Rezepte für Kuchen, Torten und Gebäck zusammengestellt. In Form gegossen wurden Rezepte und Bilder wieder von der Agentur Pfiffikus. Bereits im vergangenen Jahr mussten die Stadtwerke aufgrund von starker Nachfrage einmal Kalender nachdrucken lassen. Für das kommende Jahr wurde die Auflage daher bereits erhöht. „Unser Stadtwerke-Kalender hat mittlerweile eine echte Fangemeinde. Und die ist mit den Rezepten von Rainer Merz und den Fotos von Björn Braun im letzten Jahr noch einmal größer geworden“, erklärt Stadtwerke Vertriebsleiter Hendrik Siebecke.

Auf Wunsch kommt er per Post

Alle Interessierten können sich den neuen Kalender an der Hintertür des Stadtwerke-Kundencenters am Markaner (gegenüber des Wasserrads) abholen. So kann das Abholen des Kalenders unter Hygiene- und Abstandsregeln gewährleistet werden.

Als besonderen Service bieten die Stadtwerke in diesem Jahr auch eine telefonische und eine Online-Bestellung an (Tel. 0800 / 91 84 - 001 oder www.stadtwerke-altena.de). „Selbstverständlich ist unser Kalender für unsere Kunden kostenlos und gerne schicken wir unseren neuen Kalender auf Wunsch per Post zu“, erklärt Stadtwerke Geschäftsführer Hendrik Voß.