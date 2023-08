„Wir haben ja gar nichts“: Kritik an Altenas Fahrrad-Infrastruktur

Von: Thomas Krumm

Erfolgreiche Teilnehmer des Stadtradelns 2023, das bereits im Mai stattgefunden hatte, wurden am Samstag an der Burg Holtzbrinck von Bürgermeister Uwe Kober ausgezeichnet. © KRUMM

Mit einer kleinen Feierstunde an der Burg Holtzbrinck hat die Stadt Altena die Sieger im diesjährigen Stadtradeln geehrt. Bürgermeister Uwe Kober und die Klimaschutzbeauftragte Julia Glas übergaben die Urkunden und die Preise: Fahrradhelme und -taschen, Gutscheine für Hermanns Netter Imbiss und die Eiscafés San Remo und Cappuccino. Einzelsieger Thomas Meyer kam auf 1639 Kilometer, Einzelsiegerin Jutta Höck auf 860 Kilometer.

Altena – Gefahren wurden die Fahrradstrecken im Mai, was manche Teilnehmer ein wenig ausbremste: Der Vorjahressieger Klaus Grawe konnte wegen eines Urlaubes im Mai nicht durchweg in die Pedalen treten. Mit seinem vierten Platz war er dennoch zufrieden. Die Nachfrage, wer den jeweiligen Wettbewerbsmonat aussucht, deutete an, dass manche Teilnehmer sich einen anderen Zeitraum gewünscht hätten. Das relativ schlechte Wetter im Mai verringerte die gefahrenen Kilometer.

Das Wetter traf allerdings alle Teilnehmer und verzerrte den Wettbewerb nicht. Festgelegt wird der jeweilige Wettbewerbsmonat vom Märkischen Kreis. Julia Glas kündigte für das kommende Jahr eine Änderung bei den Teilnahmebedingungen für die Teams an: Dann sollen nicht mehr beliebig viele Teilnehmer einer Mannschaft Kilometer sammeln dürfen: Die Teilnehmerzahl pro Team soll vielmehr auf höchstens fünf reduziert werden. Die gefahrenen Radkilometer sollen dann durch die Anzahl der Teilnehmer eines Teams geteilt werden.

Hinsichtlich der erneuten Sieger des Teams vom TuS Dahle stellte Uwe Kober allerdings fest, dass dieses Team selbst nach einer Halbierung der gefahrenen Kilometer noch gewonnen hätte. 12 147 Kilometer radelten die Sieger im Monat Mai 2023. Auf den zweiten Platz kam das Team Finkernagel, auf den dritten die Mannschaft Team von Jans Radland.

Julia Glas beantwortete die Nachfrage, warum es nicht so recht vorwärts gehe mit dem Radfahren in Altena mit einer topographischen Auskunft: „Hier wird’s nicht flach.“ Von möglichen Planungen hinsichtlich des Machbaren und einem möglichen Engagement der Stadt Altena für eine fahrradfreundlichere Zukunft konnte sie nicht berichten.

Sieger Thomas Meyer antwortete mit einem schlichten „Alles!“ auf die Frage, woran es zweiradtechnisch mangelt in Altena. „Wir haben ja gar nichts.“ Er verwies darauf, dass in Dahle eine „nigelnagelneue Straße“ gebaut worden sei – ohne eine begleitende Planung für eine Radfahrpiste. In Ihmert sei bei einer ähnlichen Baumaßnahme immerhin ein kleiner Radweg eingeplant worden. Beim größten Projekt eines Radweges von Werdohl nach Altena sei seit zehn Jahren nichts passiert.

Für Fahrradfahrer, die sich dennoch auf die Straßen wagen und sich diese notgedrungen mit den Autos teilen, gebe es vor allem ein Problem: „Die Autofahrer mögen uns ja gar nicht.“

Vorjahressieger Klaus Grawe, der regelmäßig mit dem Fahrrad von Altena nach Lüdenscheid zur Arbeit fährt, berichtete von seinen Erfahrungen: „Berufskraftfahrer nehmen am meisten Rücksicht.“ PKW-Fahrer nähmen „null Rücksicht“. Fahrerinnen seien rücksichtsvoller, hätten aber „oft Angst zu überholen“. Das führe dann dazu, dass sie die Fahrradfahrer gewissermaßen vor sich her treiben.

Thomas Meyer berichtete von seinem längsten Fahrradausflug im Wettbewerbsmonat Mai: Ab Werdohl mache der Lenne-Radweg durchaus Spaß. Über den Ruhr-Sieg- und den Sieg-Radweg fuhr er 200 Kilometer bis Bonn. Die Flüsse machen auch in bergigen Regionen einiges möglich.