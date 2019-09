Stadtfest: Das wird am Wochenende geboten

Altena – Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Stadtfests: An zwei Tagen gibt es viel Live-Musik, Kinderspaß - und eine Wanderbühne.

Los geht’s am Samstag um 12 Uhr auf dem Festplatz am Bungern. Für die Kinder steht dort ein Spielmobil, Foodtrucks ersparen das Kochen in der heimischen Küche.

Zudem gibt es viel Live-Musik: Das Bühnenprogramm am Bungern startet um 14.30 Uhr mit einem Auftritt der Bläserklasse. Zwischen 16 und 17.30 Uhr spielt die Altenaer Band „Schwieriges Kind“, von 18 bis 20 Uhr das Duo „Two you“ und von 20.30 bis etwa 23.30 Uhr die Band „Partyinferno“.

Das Programm am Sonntag erstreckt sich über die gesamte Innenstadt, in der Musikkombos ab 14 Uhr ihre Standorte wechseln werden. Die Bühne zieht dann vom Bungern zur Mittleren Brücke um.

Dort singt der Shanty- Chor Werdohl (13.30 bis 15.30 Uhr). Anschließend sind alle Altenaer, die sich trauen, ein Klavier zu bedienen, eingeladen, vor Publikum aufzutreten (16 bis 18 Uhr). Auch die Spaßmacher von Schubidu sind von 13.30 bis 17.30 Uhr mit ihrem feuerroten Spielmobil dabei.

Und auch die Altenaer Geschäfte sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Händler haben sich zudem besondere Aktionen – von Augenmessungen beim Optiker über Zuckerwatte bis zu Porträtbildern vom Fotografen – einfallen lassen, um den Besuchern ein Zusatzangebot zu präsentieren und sie in die Innenstadt zu locken.

