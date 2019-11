Stadt schließt Gasthaus in alter Jugendherberge - aus diesen Gründen

Alles nur Mißverständnisse...ja nee is klar,Stromdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Und die Bewertungen bei Booking com sprechen für sich, Fernseher die nicht angeschlossen sind,

Bettwäsche die besser im Altkleidercontainer wär,

Personal was nur gebrochen englisch spricht, deutsch garnicht,

und dann der Schimmel im Gebäude...

tolles Aushängeschild für Altena!