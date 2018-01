Sprung zur Seite rettet Unfallbeteiligte

Altena - Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines blauen Kleinwagens mit vermutlich Olper-Kennzeichen (OE). Dessen Fahrer war am Dienstag, 2. Januar, gegen 10.22 Uhr auf der Straße Grosebruch in Evingsen unterwegs und für einen Unfall verantwortlich.

In der Früh war dort eine 17-jährige Fußgängerin in Richtung Ihmerter Straße unterwegs. Die junge Frau bemerkte plötzlich, dass sich von hinten unvermindert ein Fahrzeug näherte, um an ihr vorbeizufahren. Wie sie später der Polizei zu Protokoll gab, habe sie einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nur verhindern können, weil sie beherzt zur Seite sprang.

Knieverletzung

Dabei verletzte sich die junge Frau leicht am Knie. Der Rettungswagen musste gerufen werden. Nähere Angaben zum Verursacher des Unfalls konnte die Beteiligte nicht machen. Fahrer und Auto seien nach dem Vorfall „anschließend in Fahrtrichtung Ihmert geflüchtet und zügig auf und davon gefahren“. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuelle Angaben zum Fahrer oder dem Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Altena, Tel. 02352/91 990.