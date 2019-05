Sportwagen einer Altenaerin in Flammen: fast 100.000 Euro Sachschaden!

Fahrerin kann Auto gerade noch abstellen / Mutmaßliche Ursache steht fest

+ © Feuerwehr Lippetal © Feuerwehr Lippetal

[Update 14.29 Uhr] Lippborg/Altena - Den Muttertag 2019 wird eine Frau aus Altena nicht so schnell vergessen! Der Sportwagen eines Altenaers, in dem die 39-Jährige am Sonntagmorgen in Lippetal (Kreis Soest) unterwegs gewesen war, ging in Flammen auf – und das während der Fahrt.