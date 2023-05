In aufblasbaren Sportfeldern: Mehr als 300 Kinder bekommen besonderen Unterricht

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Gute Laune herrschte beim „Zweifelderball“, bei der immer zwei Mannschaften gegeneinander angetreten waren. © Wiechowski, Jona

Angenehme zehn Grad Celsius am Morgen, dazu immer mal wieder ein bisschen Sonnenschein: Ideale Bedingungen herrschten am Mittwoch vor dem Himmelfahrtsfeiertag beim Sport- und Erlebnistag auf dem Rasenplatz am Pragpaul. Insgesamt 325 Schülerinnen und Schüler sowohl vom Mühlendorfer als auch vom Dahler Standort der Gemeinschaftsgrundschule Altena waren mit bester Laune dabei.

Altena – „Der Tag ist ein zusätzliches Sport-Angebot neben den Bundesjugendspielen“, erklärte Lehrerin Linda Neumann, die das Event organisiert hatte. Vor vier Jahren hatte es schon einmal stattgefunden. Für fünf Module hatte sich die Gemeinschaftsgrundschule dieses Mal entschieden, die von der Bochumer Firma Trixitt am Morgen aufgebaut worden waren.

Dabei war unter anderem ein großes Hockey-Feld, Basketballkörbe oder eine Laufstation, bei der Bälle von der einen auf die andere Seite gebracht werden mussten. Alle vier Jahrgänge durchliefen nacheinander die Stationen. Die Trixitt-Mitarbeiter erklärten vorher immer kurz die Spielregeln und beantworteten Fragen der Schüler. Die ließen sich dann nicht lange bitten und stürzten sich begeistert in die sportlichen Herausforderungen.

Großer Dank an Sponsoren, die Event ermöglicht hatten

Schulleiter Wolfgang Wilbers richtete einen Dank an die Sponsoren, die das besondere Erlebnis ermöglicht hatten. Beteiligt hatten neben einigen Sponsoren, die nicht genannt werden wollten, die Altenaer Baugesellschaft und die Stadtwerke, von denen Hendrik Siebecke und Franziska Bayerl am Mittwochmorgen vorbeischauten.

Der Förderverein sorgte während der Veranstaltung für die Verpflegung. Darüber hinaus halfen mehrere Eltern mit bei der Organisation.

Während die Schülerinnen und Schüler des Mühlendorfer Standortes zu Fuß zum Pragpaul gelaufen sind, kamen die Dahler per Bus, organisiert durch die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG).