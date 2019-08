Der Trend weist nach oben

Altena – Es gab Zeiten, da schrumpften die Mitgliederzahlen des Traditionsvereins TV Städtisch-Rahmede. Doch seit etwa vier Jahren geht es steil bergauf, das wurde auch am Samstag beim Vereinsfest auf der Sportanlage Breitenhagen sichtbar.

Die Kinder tobten ausgelassen auf der Hüpfburg, andere nutzen die Spielstationen auf dem Sportplatz, die jungen Erwachsenen hatten sich am Getränkestand versammelt und die Senioren in gemütlicher Runde die Schattenplätze unter den großen Sonnenschirmen bezogen. „Unser Vereinsfest ist immer ein Fest für alle. Egal welches Alter und auch die Breitenhagener sind immer eingeladen“, erklärte der Vorsitzende Martin Hammerschmidt. Entgegen des weitläufigen Trends der schwindenden Mitgliederzahlen ist der TV auf dem Breitenhagen derzeit im Aufwind. „Wir haben derzeit wieder um die 500 Mitglieder. Vor vier Jahren waren es noch 70 weniger“, sagte der Vorsitzende. Wie der Verein das hinbekommen hat? „Ganz einfach“, erklärte Hammerschmidt und schmunzelt. In erster Linie habe man den Angeboten neue Namen gegeben – am Programm wurde nichts geändert. „Aus Kinderturnen und Mädchenturnen wurden Minikids und Sportkids. Und was soll ich sagen, die Angebote sind voll. Die alten Namen wirkten wohl eher abschreckend.“ Aber allein bei den neuen Namen blieb es nicht: Zudem habe man ein Angebot für Frauen und Männer ins Leben gerufen. Das sei vor allem bei Paaren derzeit sehr beliebt.